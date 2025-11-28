Гепатолог Вялов предупредил, что особую опасность желтуха представляет для новорожденных

Желтуха — это не болезнь, а симптом, указывающий на накопление в крови пигмента билирубина. Он может свидетельствовать о проблемах с печенью, оттоком желчи или избыточном распаде эритроцитов. Об этом в беседе с RT сообщил гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

Врач уточнил, что в быту желтуху часто ошибочно связывают только с гепатитом А, хотя это лишь одна из множества возможных причин.

Вялов выделил три основные группы причин желтухи: печеночные (вирусные гепатиты, цирроз, отравление токсинами или лекарствами); механические (камни в желчном пузыре, опухоли поджелудочной железы или желчных протоков); надпеченочные (быстрый распад эритроцитов).

Особую опасность желтуха представляет для новорожденных из-за риска поражения головного мозга. «Высокий уровень билирубина у детей с первых дней жизни токсичен для незрелого мозга и может вызвать тяжелое осложнение — билирубиновую энцефалопатию, приводящую к необратимому поражению нервной системы. Чем моложе ребенок, тем выше риск», — объяснил эксперт.

Для взрослых и пожилых людей угрозу несет не сам симптом, а основное заболевание, вызвавшее его. Среди возможных осложнений — острая инфекция, сепсис, печеночная недостаточность, цирроз, кома, тяжелая анемия и кислородное голодание органов.