Кожный зуд может быть симптомом проблем с печенью, таких как внутрипеченочный холестаз, цирроз, гепатит и желчно-каменная болезнь. Об этом сообщила врач-гепатолог, гастроэнтеролог Наталья Васильева в интервью «Газете.Ru».
Доктор объяснила, что при этих заболеваниях желчные кислоты откладываются в коже, вызывая зуд. Также зуд может быть связан с болезнями накопления меди и железа, аутоиммунными поражениями печени и нарушением углеводного обмена.
Для своевременного выявления проблем с печенью рекомендуется ежегодно сдавать кровь на биохимический и клинический анализы, а также проходить обследование на инфекционную группу (гепатиты), подчеркнула Васильева.
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