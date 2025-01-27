Восстановить печень с помощью лекарственных препаратов невозможно, их эффект не имеет научных обоснований. Самый верный способ дать печени отдохнуть — не переедать и снизить чрезмерную калорийность рациона. Об этом рассказал специалист-гепатолог, гастроэнтеролог Игорь Тихонов в интервью kp.ru .

«У нашей печени от природы огромный потенциал. Если человек дает ей отдохнуть, она, как правило, сама успешно восстанавливается. Обычно — в течение одного-трех месяцев», — объяснил врач.

Кроме того, для защиты печени следует нормализовать массу тела и отказаться от алкоголя, желательно навсегда. Для того чтобы отложения жиров в организме начали сгорать, следует повысить уровень физической активности, добавил Тихонов.