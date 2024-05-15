Гепатолог Прашнова рассказала, что нет различий в лечении обычного и гепатита Е | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 16:55 Гепатолог Прашнова рассказала, что нет различий в лечении обычного и гепатита Е

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Гепатит Е, который регистрируют в последнее время все чаще, лечится так же, как и обычный. Об этом «Газете.RU» рассказала гепатолог Мария Прашнова.

Она объяснила, что обычно люди не болеют гепатитом Е. И даже из-за участившихся случаев пора рано говорить о появлении какого-то нового полноценного источника вируса.

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«В любом случае, скорее всего, методы профилактики и лечения не будут сильно отличаться от классических, по крайней мере пока все указывает на это», — отметила врач.

Как добавил сайт KP.RU, чтобы не заболеть, нужно обязательно пить кипяченую или бутилированную воду, а также избегать употребления в пищу сыровяленых колбас.

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