Президент США Дональд Трамп публично заявил, что регулярное употребление молока поддерживает его ментальные способности на высоком уровне. Мнение высказал главный гепатолог Минздрава Московской области Павел Богомолов в беседе с ИА НСН .

Специалист опроверг утверждения о влиянии молока на поддержание интеллектуальной активности в преклонном возрасте. Он указал на отсутствие научных обоснований этой теории.

«Но в последнее время ученые выяснили, что молочные продукты с низким содержанием жиров хуже влияют на мнестические функции организма», — отметил медик.

По его словам, деменция и ухудшение памяти чаще наблюдаются у тех, кто предпочитает низкокалорийные или обезжиренные молочные продукты.