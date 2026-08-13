Геннадий Онищенко напомнил о необходимости ревакцинации детей перед школой

Перед началом учебного года важно провести ревакцинацию детей, чтобы защитить их от инфекционных заболеваний. Врач на диспансеризации сможет точно сказать, какие прививки необходимы ребенку, сообщил ИА НСН академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Для младших школьников обязательна ревакцинация от кори, краснухи, эпидемического паротита и АКДС. В 14 лет возникает вопрос о вакцинации от дифтерии, столбняка и полиомиелита. Также важна массовая вакцинация от гриппа, так как заболевший ребенок может заразить весь класс.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что запаса российских вакцин от гриппа к началу нового эпидсезона будет достаточно. Отечественные производители готовят запас трехвалентных и четырехвалентных препаратов.