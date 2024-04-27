Геннадий Онищенко: медицинский туризм в России имеет реальный потенциал благодаря средству от болезни Бехтерева | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 14:09 Геннадий Онищенко: медицинский туризм в России имеет реальный потенциал благодаря средству от болезни Бехтерева

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Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с «Ридусом» назвал медицинский туризм в России вполне перспективным явлением благодаря найденному отечественными медиками новому средству от болезни Бехтерева.

По словам эпидемиолога, в мире есть множество людей, которые нуждаются в лечении этой болезни. На всем земном шаре от нее страдают примерно 300 миллионов человек.

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У России также есть потенциал развивать медицинский туризм в направлениях трансплантологии и эндокринологии, добавил Онищенко.