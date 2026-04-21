Генетик Суркова указала на отсутствие убедительных данных о наличии «генов метеозависимости»

На сегодняшний день нет убедительных данных о существовании специфических «генов метеозависимости», которые бы напрямую определяли чувствительность человека к изменениям погоды. Об этом сообщила генетик Екатерина Суркова в беседе с «Газетой.ru» .

По ее словам, генетические факторы действительно играют важную роль в предрасположенности к головным болям, особенно к мигрени.

«В большинстве случаев речь идет о полигенной и многофакторной природе, где генетическая уязвимость реализуется во взаимодействии с внешними факторами», — отметила эксперт.

В этом контексте погодные условия могут выступать как один из возможных триггеров, но не как специфическая причина, закрепленная на уровне отдельных генов.