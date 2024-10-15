Генетик Петрова рассказала, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев

Рак молочной железы может возникнуть в результате мутации в генах, передающейся по наследству, либо из-за случайного сбоя в ДНК, который происходит во время клеточного деления. Об этом RT сообщила Ирина Петрова, заведующая Центром генетических исследований «Гемотест» и кандидат медицинских наук.

Она объяснила, что наследственная форма рака груди проявляется примерно в 10% случаев. Обычно причиной является повреждение генов BRCA1 и BRCA2, которые участвуют в кодировании белков, отвечающих за исправление повреждений в ДНК.

Если в этих генах присутствуют дефекты, их функционирование нарушается, что может привести к образованию опухолей. Реже злокачественные образования могут быть спровоцированы поломками в других генах, таких как ATM, CHEK2, PALB2, PTEN, TP53 и некоторыми другими. Дети могут унаследовать эти мутации как от отца, так и от матери, причем в каждом случае вероятность составляет 50%.

Эксперт напомнила, что людей с наследственными генетическими мутациями называют носителями. Она также подчеркнула, что мужчины могут быть носителями мутаций BRCA1 и BRCA2 и могут страдать раком молочной железы.