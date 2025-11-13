Генетик Москалев отметил, что образование и профессия оказывают значительное влияние на долголетие

Стремление к продлению активной жизни заставляет многих людей искать эффективные методы. Прием добавок, здоровое питание и занятия спортом стали неотъемлемой частью жизни тех, кто хочет жить долго. Ученый-генетик, геронтолог и член-корреспондент РАН Алексей Москалев в беседе с KP.RU поделился, от чего на самом деле зависит продолжительность жизни человека.

По мнению специалиста, генетика имеет двойственное влияние на организм. Некоторые гены могут повышать риск хронических заболеваний и сокращать жизнь, тогда как у долгожителей часто наблюдается уникальное сочетание «защитных» генов, помогающих противостоять возрастным изменениям, написал сайт aif.ru.

Однако решающим фактором, по словам Москалева, является образ жизни, на который приходится до 80% влияния на продолжительность жизни. Важную роль играют режим питания, физическая активность, полноценный сон и умение справляться со стрессом.

Также ученый подчеркнул, что одиночество в пожилом возрасте представляет серьезную угрозу для здоровья. В качестве примера он привел исследование долгожителей-амишей из Калифорнии, которое показало, что женщины с большим числом детей живут дольше.

Образование и профессия также оказывают значительное влияние на долголетие, способствуя лучшему пониманию принципов заботы о здоровье и обеспечивая доступ к качественному питанию и медицинской помощи.