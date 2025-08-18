Гематолог Томова связала усталость детей после каникул с дефицитом железа

Родители часто замечают, что дети чувствуют усталость после каникул. Причину подобного состояния объяснила гематолог Консультативно-диагностического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Евгения Томова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, отсутствие энергии может быть результатом железодефицитной анемии, которая приводит к кислородному голоданию тканей.

«В том числе плохо снабжается кислородом и сердце, и мозг, — отсюда и утомляемость вплоть до того, что и каникулы восстановиться не помогают, а после отдыха снова нужен отдых», — пояснила медик.

К признакам недостатка железа она отнесла выпадение волос, частые простуды, бледность кожи и ломкость ногтей. Для профилактики Томова посоветовала включить в рацион продукты, богатые железом.