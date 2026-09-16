Гематолог Тарновский назвал бытовые факторы риска тромбоза
Гематолог Радион Тарновский предупредил, что длительная неподвижность, курение, ожирение и обезвоживание могут повысить риск венозного тромбоза, сообщает «Лента.ру».
Тарновский назвал длительную неподвижность одним из наиболее опасных бытовых факторов риска. Она возникает при долгих поездках и перелетах, постельном режиме, а также после операций или травм.
Риск образования тромбов также повышают курение, ожирение и недостаток физической активности. Врач отметил, что вероятность тромбоза определяется сочетанием причин, а не одной привычкой.
На риск влияют возраст, ранее перенесенные тромбозы, онкологические заболевания, беременность и прием отдельных гормональных препаратов. Выраженное обезвоживание тоже опасно: из-за снижения объема плазмы кровь временно становится более концентрированной.
Тарновский добавил, что единой нормы потребления жидкости нет, передает RT.
Потребность зависит от массы тела, погоды, нагрузок, питания, заболеваний и принимаемых лекарств.