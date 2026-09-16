Гематолог Тарновский назвал бытовые факторы риска тромбоза

Гематолог Радион Тарновский предупредил, что длительная неподвижность, курение, ожирение и обезвоживание могут повысить риск венозного тромбоза, сообщает «Лента.ру» .

Тарновский назвал длительную неподвижность одним из наиболее опасных бытовых факторов риска. Она возникает при долгих поездках и перелетах, постельном режиме, а также после операций или травм.

Риск образования тромбов также повышают курение, ожирение и недостаток физической активности. Врач отметил, что вероятность тромбоза определяется сочетанием причин, а не одной привычкой.

На риск влияют возраст, ранее перенесенные тромбозы, онкологические заболевания, беременность и прием отдельных гормональных препаратов. Выраженное обезвоживание тоже опасно: из-за снижения объема плазмы кровь временно становится более концентрированной.

Тарновский добавил, что единой нормы потребления жидкости нет, передает RT.

Потребность зависит от массы тела, погоды, нагрузок, питания, заболеваний и принимаемых лекарств.