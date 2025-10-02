Гематолог Паровичникова отметила, что усталость и боль в костях могут указывать на болезни крови

Главный внештатный гематолог Минздрава России, директор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена Паровичникова сообщила «Газете.Ru» , что заболевания системы крови часто проявляются через симптомы, которые нелегко связать с болезнями крови. К таким симптомам относятся усталость, необъяснимая лихорадка, боль в костях и другие.

«Проявления заболеваний системы крови очень неспецифичны и могут скрываться под маской других болезней или состояний, например усталости, общей слабости, некоторых инфекций, необъяснимой лихорадки, боли в костях, увеличения лимфоузлов и других», — сказала врач.

Она подчеркнула важность проведения клинического анализа крови при обращении к терапевту. Это позволит вовремя заметить изменения и обратиться к специалисту.

Паровичникова добавила, что, анализируя клинический анализ крови и симптомы пациента, врач может заподозрить заболевание системы крови. Изменение показателей анализа может свидетельствовать о различных заболеваниях крови, поэтому лучше доверить расшифровку специалисту.