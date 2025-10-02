Гематолог Паровичникова отметила, что усталость и боль в костях могут указывать на болезни крови
Главный внештатный гематолог Минздрава России, директор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена Паровичникова сообщила «Газете.Ru», что заболевания системы крови часто проявляются через симптомы, которые нелегко связать с болезнями крови. К таким симптомам относятся усталость, необъяснимая лихорадка, боль в костях и другие.
«Проявления заболеваний системы крови очень неспецифичны и могут скрываться под маской других болезней или состояний, например усталости, общей слабости, некоторых инфекций, необъяснимой лихорадки, боли в костях, увеличения лимфоузлов и других», — сказала врач.
Она подчеркнула важность проведения клинического анализа крови при обращении к терапевту. Это позволит вовремя заметить изменения и обратиться к специалисту.
Паровичникова добавила, что, анализируя клинический анализ крови и симптомы пациента, врач может заподозрить заболевание системы крови. Изменение показателей анализа может свидетельствовать о различных заболеваниях крови, поэтому лучше доверить расшифровку специалисту.