Гематолог объяснила, как вовремя распознать тяжелое заболевание крови

Иногда для того, чтобы заподозрить серьезное гематологическое заболевание, достаточно внимательно изучить общий анализ крови. Именно он может первым подать сигнал тревоги. Многие болезни крови коварны: они хорошо маскируются и быстро прогрессируют.

Повышенная утомляемость, необъяснимая бледность, частые инфекции, синяки без видимой причины, длительные кровотечения — эти симптомы игнорировать нельзя. Они могут указывать на такие серьезные заболевания, как острый лейкоз, лимфома, бета-талассемия, миелодиспластический синдром и другие. Чем раньше пациент обратится к врачу и начнется правильная диагностика, тем выше шансы на успешное лечение.

«Обезопасить себя можно, регулярно сдавая анализ крови и проходя диспансеризацию. И что еще мне кажется важным — обращая внимание на изменения, которые вдруг появляются в вашем анализе», — заявила врач-гематолог доктор медицинских наук Юлия Черных.

Если в результате углубленного обследования диагноз подтверждается, пациента направляют в гематологическую службу. Например, в Подмосковье не только помогают пациентам, но и проводят сложные генетические исследования, позволяющие диагностировать редкие наследственные патологии крови.