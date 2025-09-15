Гематолог Никитин отметил, что люди с аутоиммунными болезнями входят в группу риска развития лимфомы

Заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Евгений Никитин в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил о группах, которые имеют повышенный риск развития лимфомы. К ним относятся люди пожилого возраста, а также пациенты с вирусными инфекциями и аутоиммунными заболеваниями.

По словам специалиста, лимфома может быть спровоцирована вирусом Эпштейна-Барр, ВИЧ или гепатитом С. Кроме того, к факторам риска относятся курение, употребление алкоголя и использование красителей для волос.

Врач Галина Дудина ранее отмечала, что потливость и утомляемость могут быть симптомами рака, и призывала относиться к таким состояниям серьезно.