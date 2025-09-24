Гематолог Гранаткин назвал необычную утомляемость симптомом лейкоза

Лейкоз — онкологическое заболевание, которое отличается от других видов рака отсутствием специфичных признаков. Как заподозрить проблему, рассказал гематолог Максим Гранаткин в беседе с Life.ru .

По его словам, проблема диагностики острого лейкоза осложняется быстрым течением и широким распространением поражения по всему телу, поскольку кровь проникает во все ткани и органы.

Как отметил медик, признаком заболевания может служить необычная утомляемость и слабость, возникающая даже при привычных занятиях.

«Привычные дела даются тяжелее, появляется одышка на лестнице, к вечеру „выбивает из сил“», — пояснил врач.

Среди симптомов, указывающих на изменения в составе крови, Гранаткин также выделил головокружения, головные боли, одышку, появление синяков без причины, кровотечение из носа, удлиненные менструации у женщин, необъяснимые подъемы температуры.