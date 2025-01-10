Гематолог Голубенко: тяга к поеданию льда может сигнализировать об анемии

Тяга к поеданию льда у взрослых может сигнализировать о проблемах со здоровьем, включая дефицит железа или анемию. Об этом рассказала гематолог, химиотерапевт и кандидат медицинских наук Рамиля Голубенко, пишет сайт «Доктор Питер» .

Специалист отметила, что привычка грызть лед называется пагофагией. Она может возникать у пациентов с ментальными расстройствами, такими как аутизм или шизофрения, но встречается и у здоровых людей, отметил сайт 7Дней.ru.

Недостаток железа вызывает слабость, усталость и сонливость, и жевание льда может временно облегчить эти симптомы. Однако эта привычка опасна для зубов, десен и желудка, а также может привести к отравлению из-за вредных примесей в городском льду, предупредила Голубенко.