Гематолог Дудина предупредила, что красная и черная икра могут быть опасны для онкобольных

Необходимо осторожно относиться к информации о питании при раке и консультироваться с медиками. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила профессор, заведующая межокружным гематологическим центром МКНЦ имени Логинова Галина Дудина.

Она подчеркнула, что нельзя без ограничений употреблять красную и черную икру. Все остальные рекомендации зависят от локализации опухоли и применяемых химических препаратов. Это может включать наличие заболеваний желудка или кишечника, а также длительное состояние с низким уровнем лимфоцитов и тромбоцитов. Существует множество мифов о том, что можно или нельзя есть пациентам с онкологическим заболеванием, включая сахар и мясо.

Доктор Дудина также предостерегла от использования нетрадиционных методов лечения рака. Она подчеркнула, что пациенты не должны отказываться от химиотерапии, пока она необходима.