Gazeta.SPb: регулярное употребление каши из кукурузной крупы снижает риск болезни Альцгеймера | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 16:28 Gazeta.SPb: регулярное употребление каши из кукурузной крупы снижает риск болезни Альцгеймера

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Регулярное употребление каши, приготовленной из кукурузной крупы, снижает риск болезни Альцгеймера. Об этом сообщила Gazeta.SPb, ссылаясь на заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что лучше всего покупать крупу крупного помола. В ней, в отличие от перерубленных зерен, сохраняется больше растительных волокон, полезных для нормальной работы ЖКТ. Кроме того, кукурузная крупа имеет в своем составе витамины группы В, А, С, Е, К, РР.

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На полках российских магазинов можно найти пять вариантов помола крупы, где показатели «1–3» считаются крупным помолом, а «4 и 5» — мелким.