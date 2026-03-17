Гастроскопию с биопсией назвали наиболее информативным методом выявления рака желудка

Гастроскопия с биопсией — это наиболее информативный метод для своевременного выявления рака желудка, сообщила NEWS.ru врач-онколог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зоя Колесова.

По словам специалиста, благодаря такой диагностике можно эффективно бороться с заболеванием. Во время процедуры врач осматривает слизистую оболочку желудка и берет образцы тканей для анализа. Также могут применяться ультразвуковые исследования, компьютерная томография и анализы на Helicobacter pylori.

Колесова отметила, что людям из группы риска, например, с наследственной предрасположенностью или хроническими заболеваниями желудка, стоит начинать профилактические обследования с 35 лет.