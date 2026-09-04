Гастроэнтеролог Зиннатуллин предупредил о рисках избытка кислых ягод

Облепиха, брусника и клюква полезны, однако их чрезмерное употребление может повысить кислотность желудка и ухудшить состояние при болезнях ЖКТ. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин, пишет Life.ru .

Кислые ягоды содержат витамин C, микроэлементы и органические кислоты. Но большие порции могут вызвать острый гастрит или спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые находились в ремиссии.

Зиннатуллин объяснил, что кислоты усиливают выработку соляной кислоты в желудке. При высокой концентрации они способны раздражать и повреждать слизистые желудка и кишечника.

Избыток ягод также может повлиять на кислотно-щелочной баланс и вызвать движение камней в почках. Риск зависит от количества съеденного продукта, поэтому врач рекомендовал соблюдать умеренность.

При разумном употреблении клюква и брусника могут быть полезны. Их используют как часть комплексной терапии заболеваний мочеполовой системы, но ягоды не заменяют основное лечение.