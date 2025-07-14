Гастроэнтеролог Жарова отметила доступность средиземноморской диеты практически во всех регионах России

Средиземноморская диета славится положительным влиянием на здоровье и долголетие. Основу этого типа питания составляют овощи, фрукты, рыба и растительные масла. Гастроэнтеролог Мария Жарова в беседе с KP.RU поделилась советами, как россиянам внедрить принципы средиземноморской диеты в свой рацион.

«Такой рацион насыщает организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, помогает работе иммунной системы, поддерживает нормальное функционирование пищеварительной системы и уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и появления атеросклероза», — подчеркнула эксперт.

Доступность продуктов, характерных для Средиземноморья, в России может быть ограничена, особенно в определенные сезоны. Однако, по мнению гастроэнтеролога, при правильном подходе к планированию меню можно внедрить средиземноморскую диету практически в любом регионе страны.

«При ограниченном бюджете или недостатке свежих продуктов можно использовать более доступные отечественные аналоги рыбы или замороженные овощи и ягоды, которые сохраняют большую часть полезных веществ», — рекомендовала специалист.

В крупных городах России без труда можно найти различные виды рыбы, бобовые, орехи и цельнозерновые продукты. Это позволяет адаптировать средиземноморский стиль питания к российским условиям.