Гастроэнтеролог Зарубина указала на риски употребления горячей пищи

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина сообщила «Газете.Ru», что регулярное употребление чрезмерно горячей еды может привести к серьезным проблемам с желудочно-кишечным трактом, которые потребуют длительного лечения.

По словам специалиста, при контакте с горячей пищей вкусовые и температурные рецепторы на поверхности языка подвергаются перегрузке. «Когда температура еды слишком высока, вкусовые ощущения притупляются, поскольку терморецепторы начинают доминировать», — уточнила Зарубина.

Также врач отметила, что высокая температура может повредить клетки слизистой оболочки, вызывая ожоги пищевода или слизистой желудка, способствующие появлению болезненности при приеме пищи и глотании. Это может привести к образованию рубцов в верхних отделах ЖКТ. Кроме того, горячая пища может вызвать обострение хронических гастроэнтерологических заболеваний.

Евгения Зарубина напомнила, что оптимальная температура употребляемых блюд должна быть в пределах 40–42 градусов.