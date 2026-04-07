Гастроэнтеролог Зарубина предупредила о риске употребления обработанных продуктов для ЖКТ
Гастроэнтеролог Евгения Зарубина высказала мнение о вреде обработанных продуктов и фастфуда для здоровья желудочно-кишечного тракта. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнула, что такие продукты содержат много консервантов, красителей, насыщенных жиров и сахара, которые могут нарушить баланс микрофлоры кишечника и вызвать воспалительные процессы.
Кроме того, по словам эксперта, избыточное содержание сахара в таких продуктах создает благоприятную среду для размножения вредных бактерий. Частое употребление фастфуда может привести к ожирению и нарушению обмена веществ. Для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта врач рекомендует выбирать цельные продукты, подвергшиеся минимальной обработке, добавил RT.