Гастроэнтеролог Зарубина предупредила о риске употребления обработанных продуктов для ЖКТ

Гастроэнтеролог Евгения Зарубина высказала мнение о вреде обработанных продуктов и фастфуда для здоровья желудочно-кишечного тракта. В разговоре с Lenta.ru специалист подчеркнула, что такие продукты содержат много консервантов, красителей, насыщенных жиров и сахара, которые могут нарушить баланс микрофлоры кишечника и вызвать воспалительные процессы.