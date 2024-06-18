Гастроэнтеролог Заможняя призвала пить алкоголь не чаще 4 раз в неделю

Безопасных доз алкоголя не существует, однако есть количество, которое можно назвать условно-безопасным. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог сети «Клиника Фомина» Татьяна Заможняя, передала «Вечерняя Москва».

Врач отметила, что к условно-безопасным относят поллитра пива, 200 миллилитров вина и до 60 граммов крепкого напитка. Причем такое количество мужчинам позволено мужчинам, для женщин оно в два раза меньше.

Заможняя добавила, что даже в условно-безопасных дозах алкоголь нельзя употреблять каждый день. Хотя бы три-четыре раза в неделю нужно быть трезвым.

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