Гастроэнтеролог Симаков заявил, что запрета на чай и кофе натощак не существует

Универсального запрета пить чай и кофе на голодный желудок нет, напитки допустимы, если не вызывают дискомфорта. Об этом РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам врача, пить кофе или чай с сахаром натощак можно. Реакция на кофе индивидуальна: у некоторых он на голодный желудок вызывает тревогу или тошноту, но если симптомов нет, отказываться от утренней чашки не нужно, пишет «ФедералПресс».

Со сладким чаем ситуация иная: важно не время приема, а количество сахара. Если за день выпивать пять-шесть чашек с несколькими ложками сахара, это может сбить или усилить аппетит и выйти за рамки нормы.

Врач рекомендует ориентироваться на собственную переносимость и не злоупотреблять сахаром.