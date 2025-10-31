Гастроэнтеролог Загайнов напомнил врачам о запрете постановки диагнозов на онлайн-консультациях

Гастроэнтеролог и нутрициолог Антон Загайнов подчеркнул, что врачам запрещено ставить диагнозы и выписывать рецепты через интернет. Его слова привел сайт infox.ru .

По мнению эксперта, для точного определения болезни и назначения терапии необходим личный осмотр пациента.

«Если вы впервые столкнулись с новыми, непонятными симптомами, испытываете сильную боль или вам нужен рецепт на серьезные медикаменты, никакие телефонные или мессенджерные консультации это не заменят», —сказал врач.

Загайнов добавил, что удаленно врач может интерпретировать результаты анализов и обследований, а также дать рекомендации по диете и образу жизни. Кроме того, медицинские работники могут корректировать схему лечения уже существующих хронических заболеваний.

В будущем, по мнению доктора, медицинские работники смогут выдавать рецепты онлайн, как сейчас оформляются электронные больничные листы. Телемедицинские платформы особенно полезны для жителей небольших городов и отдаленных районов, пациентов с хроническими заболеваниями, маломобильных граждан и россиян, находящихся за границей.