Врач-гастроэнтеролог Волохова рассказала, как защитить желудочно-кишечный тракт и не пропустить болезнь. Об этом сообщила она сама в интервью pravda-nn.ru .

Волохова назвала три принципа питания для здоровья желудка. Рацион должен включать достаточное количество клетчатки (овощи, фрукты, бобовые), содержать минимум трансжиров (выпечка, фастфуд, маргарины) и исключать ультрапереработанные продукты с высоким содержанием соли, сахара и консервантов.

Врач подчеркнула, что главной причиной гастрита, язвы и повышенного риска рака желудка является бактерия Helicobacter pylori, а не стресс или питание. Инфекцию лечат комбинацией препаратов по назначению врача. Волохова отметила, что устранение этой бактерии — основа профилактики рецидивов заболеваний. По ее словам, в развитых странах снижение распространенности Helicobacter pylori напрямую связано с уменьшением заболеваемости язвенной болезнью и раком желудка.