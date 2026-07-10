Гастроэнтеролог Вялов предупредил об опасности кукурузного фруктозного сиропа в протеиновых батончиках

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью «Чемпионату» предупредил о рисках, связанных с употреблением протеиновых батончиков.

По его словам, кукурузный фруктозный сироп, который добавляют в эти продукты, может привести к развитию полипов и аденом, отметил сайт URA.RU.

Специалист добавил, что сироп используют для придания батончикам формы и сладкого вкуса. Однако это вещество может вызывать воспаление, особенно в кишечнике, и увеличивать вероятность образования полипов и аденом.

Лучше всего получать белок из натуральных продуктов. Здоровый перекус может включать орехи, яблоки, цельнозерновой хлеб и кусочек сыра, подчеркнул эксперт.