Гастроэнтеролог Вялов предупредил о рисках употребления соков натощак

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов заявил, что употребление свежевыжатых соков и смузи с утра может быть опасно для здоровья. Об этом написала «Свободная пресса» .

По его словам, такие напитки перегружают желудочно-кишечный тракт, так как человек получает «ударную дозу фруктовых кислот и сахаров» без клетчатки, которая могла бы смягчить их действие.

Врач пояснил, что, выпивая стакан натурального апельсинового сока, человек фактически потребляет три-четыре апельсина за минуту.

«Вы бы никогда не съели четыре апельсина за раз, однако выпить сок легко», — отметил Вялов.

После употребления сока сахар мгновенно поступает в кровь, а поджелудочная железа экстренно выбрасывает инсулин. Организм работает в бешеном режиме, а через час наступает гипогликемия и голод, пишет врач в своем блоге.