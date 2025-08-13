Гастроэнтеролог Вялов предупредил мужчин о смертельной опасности большого живота

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в эфире радиостанции Sputnik высказал серьезную обеспокоенность по поводу здоровья мужчин с большим животом.

Специалист напомнил, что представители сильного пола зачастую не уделяют должного внимания своей физической форме, в отличие от женщин.

«У нас почему-то в ментальности считается, что мужчина, у которого есть небольшой живот, это нормально», — отметил медик.

Как пояснил врач, именно из-за такого живота формируется огромное количество заболеваний, которые способны приводить к смерти пациента.