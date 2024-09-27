Гастроэнтеролог Вялов посоветовал добавить в рацион тимьян и имбирь для борьбы с метеоризмом

Метеоризм — распространенная и неприятная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов поделился, какие продукты могут помочь облегчить и устранить симптомы этого состояния, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в борьбе с метеоризмом полезен имбирь, который помогает уменьшить воспаление, стимулирует пищеварение и расслабляет стенки кишечника, тем самым уменьшая образование газов.

Также эффективным средством против вздутия живота является тимьян.

Ферментированные продукты, особенно кисломолочные, такие как кефир и йогурт, могут значительно улучшить состояние кишечной микрофлоры. Врач также отметил, что бананы и ананасы положительно влияют на пищеварительные процессы.