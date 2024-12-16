Гастроэнтеролог Валитова: бесконтрольный прием антибиотиков может привести к клостридиальному колиту

Прием антибактериальных препаратов во время пандемии коронавирусной инфекции привел к увеличению числа пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала заведующая лабораторией функциональной диагностики заболеваний пищевода и желудка Элен Валитова в эфире радиостанции «Говорит Москва».