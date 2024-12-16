Гастроэнтеролог Валитова: бесконтрольный прием антибиотиков может привести к клостридиальному колиту

Прием антибактериальных препаратов во время пандемии коронавирусной инфекции привел к увеличению числа пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала заведующая лабораторией функциональной диагностики заболеваний пищевода и желудка Элен Валитова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Специалист отметила, что синдром избыточного бактериального роста может сопровождаться диареей, жидким стулом с кровяными выделениями один-два раза в сутки и вздутием живота. Вышеперечисленные признаки клостридиального колита говорят о наличии серьезного осложнения, которое появляется на фоне бесконтрольного приема антибиотиков, подчеркнула Валитова.

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