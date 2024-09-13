Гастроэнтеролог Узилевская: регулярное употребление чеснока может решить ряд проблем со здоровьем

Чеснок обладает уникальными свойствами, помогая решать множественные проблемы в организме. Подробнее об этом растении рассказала kp.ru врач-гастроэнтеролог Лилия Узилевская.

По словам медика, в состав чеснока входят фитонциды — летучие вещества, которые подавляют рост бактерий, вирусов и грибов, что помогает противостоять возможным паразитам в кишечнике, написала Neva.Today.

Кроме того, чеснок полезен для гипертоников. Он приводит артериальное давление в стабильное состояние и минимизирует нагрузку на сердце. В организме человека снижается уровень «плохого» холестерина, что мешает образованию атеросклеротических бляшек, пояснила врач.