Гастроэнтеролог Усеева: жирная еда перед сном приводит к проблемам с желудком

Жирный ужин перед сном может навредить здоровью. Организм, особенно желудок и поджелудная железа, испытывают трудности с переработкой тяжелой пищи, что приводит к ощущениям дискомфорта, изжоге и даже тошноте. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Алия Усеева в беседе с сайтом «Страсти» .

Специалист отметил, что регулярное употребление жирной пищи по вечерам может спровоцировать обострение хронических заболеваний, таких как гастрит, холецистит и панкреатическая болезнь. Жирный ужин нарушает нормальный процесс восстановления организма ночью, что вызывает сбои в работе пищеварительных функций и может привести к набору веса.

Избавляться от поздних перекусов лучше всего через выбор легких блюд, таких как овощи, рыба или курица, и соблюдение интервала между едой и сном. Рекомендуется есть за три-четыре часа до сна, чтобы организм успел переварить пищу, добавила Усеева.