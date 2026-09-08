Гастроэнтеролог Титова развеяла мифы о червивых грибах

Врач-гастроэнтеролог Лилия Титова рассказала Здоровью Mail , можно ли отравиться червивыми грибами. По словам специалиста, в грибах чаще всего находятся не черви, а личинки насекомых. Сам по себе факт их присутствия не делает гриб ядовитым, однако полностью безопасным такой гриб тоже считать нельзя.

Повреждение грибной ткани увеличивает вероятность микробного загрязнения и порчи продукта. Особенно это актуально для грибов, которые долго хранились и стали мягкими, слизистыми, приобрели неприятный запах или участки разложения.

Если гриб точно съедобный и не имеет признаков порчи, небольшие повреждения насекомыми не делают его опасным. Поврежденные участки следует удалить, а гриб подвергнуть подходящей термической обработке. Если же гриб сильно поврежден личинками, размягчен или имеет признаки гниения, безопаснее его выбросить.

Титова также отметила, что личинки содержат белок, но рассматривать их как полезную пищевую добавку не стоит. Таким образом, опасность червивого гриба связана не с мифическими «токсинами червей», а прежде всего с состоянием самого гриба и возможным микробным загрязнением.