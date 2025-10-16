Гастроэнтеролог Титова назвала роллы высокоуглеводной и жирной пищей

Роллы не могут считаться диетическим блюдом из-за высокого содержания быстрых углеводов, жиров и калорий. Об этом рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

«Белый шлифованный рис обладает высоким гликемическим индексом. Часто его сдабривают рисовым уксусом с сахаром. Кроме того, в роллы добавляют жирный творожный сыр, например, "Филадельфию". Сливочный соус, майонез и темпура также являются частыми добавками, которые делают роллы калорийными», — объяснила врач.

Употребление роллов может привести к увеличению веса. Так, один ролл может содержать от 300 до 500 калорий, а сет из двух-трех видов продукта может достигать 1500 калорий, что превышает половину дневной нормы для большинства людей. Такую пищу нельзя назвать полезной, так как она жирная, калорийная и высокоуглеводная, подытожила гастроэнтеролог.