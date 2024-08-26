Гастроэнтеролог Тимощенко посоветовала есть манную кашу при больных почках и сердце

Манная крупа, из которой делают известную кашу, обладает множеством полезных свойств благодаря наличию витаминов группы B, а также витаминов E и PP. Об этом гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко сообщила NEWS.ru .

Она подчеркнула, манная каша — это не просто однородная масса: крупа содержит витамины группы B, витамин E, витамин PP, а также множество минералов, включая магний, кремний, фосфор, железо, марганец, кобальт, цинк и калий. Благодаря высокому содержанию калия она отлично подходит как для спортсменов, так и для людей с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, добавила Тимощенко.