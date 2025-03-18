Гастроэнтеролог Тимощенко: отруби — полезный продукт для очищения организма

Ежедневное употребление отрубей помогает очищать организм от шлаков. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с сайтом News.ru.

По словам доктора, этот продукт содержит много клетчатки и поэтому улучшает пищеварение и поддерживает здоровье кишечника.

«Отруби, благодаря высокому содержанию неперевариваемой клетчатки, являются важным и полезным дополнением рациона, ведь они способствуют улучшению перистальтики кишечника и регулярному комфортному стулу, улучшают баланс микрофлоры кишечника, снижают всасывание холестерина и жиров, а также вероятность формирования камней в желчном пузыре», — рассказала специалист.

Она добавила, что отруби — дополнительный источник витаминов группы B. Чтобы улучшить состояние организма, Тимощенко посоветовала разнообразить рацион этим продуктом.