Гастроэнтеролог Тимощенко: людям с сахарным диабетом не следует есть манную кашу

Людям с ожирением и сахарным диабетом не следует есть манную кашу. Об этом сообщила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Этот продукт содержит быстрые углеводы, которые могут спровоцировать резкий скачок инсулина, а также глютен — белок, противопоказанный при некоторых заболеваниях.

«Манная крупа противопоказана для пациентов с целиакией или нецелиакийной чувствительностью к глютену», — говорит врач.

Несмотря на наличие витаминов группы В, Е и РР, а также магния, кремния, фосфора и железа, манная каша обладает высокой калорийностью, но содержит мало пищевых волокон.