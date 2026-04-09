Гастроэнтеролог Тимохина рассказала о составных частях полезного ужина

Существует два основных подхода к организации полезного ужина. Первый — это классическая сбалансированность, которая включает 30% белков, 20% жиров и 50% углеводов. Такой ужин подойдет тем, кто планирует поесть за три-четыре часа до сна, особенно после интенсивных физических нагрузок или если дневной обед был легким. В качестве примера Тимохина привела гречневую или бурую рисовую кашу с запеченной индейкой и овощным салатом, написало АБН24.

Второй вариант предполагает комбинацию белка и клетчатки. Например, это может быть нежирная рыба или морепродукты с тушеными либо свежими овощами. Такой ужин рекомендуется съедать не позднее, чем за два часа до сна. Он наиболее щадящий для пищеварительной системы.