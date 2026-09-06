Гастроэнтеролог Татарникова предупредила о тяжелом переваривании грибов

Грибы содержат много хитина и клетчатки, поэтому растительный белок из них плохо усваивается, предупредила гастроэнтеролог Ольга Татарникова. Врач назвала способы облегчить их переваривание, сообщает газета «Известия» .

Татарникова объяснила, что грибы считают тяжелой пищей из-за хитина и клетчатки. Эти вещества снижают биодоступность содержащегося в них растительного белка.

По словам гастроэнтеролога, шампиньоны и вешенки перевариваются легче лесных грибов. Более доступными для пищеварения после приготовления становятся также сушеные и измельченные грибы.

Врач рекомендовала добавлять к грибам сливочное или растительное масло, чтобы стимулировать выработку желчи. Лимонный сок, уксус, сметана и томатная паста помогают размягчить хитиновую стенку, а лук и чеснок стимулируют пищеварительные ферменты.

Татарникова посоветовала не сочетать грибы с картофелем, бобовыми, красным мясом и жирными соусами. Такие продукты содержат много клетчатки и углеводов, которые замедляют пищеварение, пишет «Ридус».