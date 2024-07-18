Гастроэнтеролог Сычева призвала не использовать соду для избавления от изжоги

Изжога — это очень неприятное состояние жжения в пищеводе, которое может быть вызвано целым рядом факторов. Поэтому использовать для избавления от нее народные методы не стоит, рассказала радио Sputnik гастроэнтеролог Наталья Сычева.

Она объяснила, что изжогу могут вызывать некоторые продукты. Кроме того, она возникает на фоне синдрома избыточного бактериального роста в кишечнике. Наконец, причина может крыться даже в нарушении связи между пищеводом и ЦНС.

«Ни в коем случае не нужно пользоваться содой. Она в моменте может помочь, но у нее есть эффект рикошета: сода сначала гасит кислотность, а потом организм это компенсирует и выделяет слишком много кислоты», — отметила врач.

Она добавила, что людям, страдающим изжогой, нужно пересмотреть режим питания. Стараться есть каждые пять часов и после принятия пищи немного полежать, чтобы исключить заброс кислоты в пищевод.