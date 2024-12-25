Гастроэнтеролог Сухорукова призвала ограничить блюда с майонезом на Новый год

Традиционный новогодний стол у россиян изобилует разнообразными салатами, закусками и горячими блюдами. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с NEWS.ru сообщила, что дегустация всех представленных угощений не нанесет значительного вреда здоровью, однако переедание может негативно сказаться на организме.

Доктор рекомендует ограничивать порции салатов с майонезом до 100 граммов, если планируется пробовать разные блюда. Если же на столе отсутствуют другие майонезные закуски, допустимо увеличить порцию до 150 граммов. Она также обратила внимание на высокую калорийность таких популярных новогодних салатов, как оливье и «сельдь под шубой», и предостерегла от сочетания их с картофелем, жирным мясом или сладкими напитками, написал сайт kp.ru.

Оливье особенно выделяется среди других блюд своим высоким содержанием калорий, что зачастую приводит к набору лишних килограммов, добавила Сухорукова.