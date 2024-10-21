Гастроэнтеролог Сухорукова: лечение гастрита голоданием снижает воспаление и восстанавливает слизистую
Хронический гастрит достаточно распространенное явление, однако одна из его форм может быть предвестником онкологического заболевания, рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с News.ru.
Речь идет об атрофическом антральном гастрите. Чаще всего болезнь фиксируется у мужчин среднего и пожилого возраста. Ее легко запустить, так как симптомы практически отсутствуют, поделилась врач.
Сухорукова добавила, что лечебное голодание при гастрите даст желудку время для «отдыха». Этот метод приведет к уменьшению воспаления и восстановлению слизистой.
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