Гастроэнтеролог Сухорукова: лечение гастрита голоданием снижает воспаление и восстанавливает слизистую

Хронический гастрит достаточно распространенное явление, однако одна из его форм может быть предвестником онкологического заболевания, рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с News.ru .

Речь идет об атрофическом антральном гастрите. Чаще всего болезнь фиксируется у мужчин среднего и пожилого возраста. Ее легко запустить, так как симптомы практически отсутствуют, поделилась врач.

Сухорукова добавила, что лечебное голодание при гастрите даст желудку время для «отдыха». Этот метод приведет к уменьшению воспаления и восстановлению слизистой.