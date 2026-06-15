Гастроэнтеролог Соснина посоветовала покупать арбузы и дыни в сезон

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Людмила Соснина в беседе с RT предупредила, что бахчевые культуры, выращенные с применением нитратных удобрений, могут представлять опасность для здоровья из-за содержания нитратов.

Современные технологии позволяют ускорить выращивание арбузов и дынь, но для этого активно применяются минеральные удобрения, прежде всего нитратные. Избыток нитратов в бахчевых может привести к расстройству пищеварения и даже серьезной интоксикации организма.

По словам эксперта, нитраты влияют на обмен веществ и могут снижать способность гемоглобина переносить кислород к тканям. Это может вызывать головные боли, слабость, учащенное сердцебиение и другие признаки кислородного голодания. Кроме того, при регулярном поступлении нитратов в организм могут образовываться нитрозамины — соединения, обладающие канцерогенными свойствами.

Также Соснина отметила, что важно обращать внимание на условия транспортировки и хранения бахчевых. Продукция, которая продается вдоль дорог или длительное время находится под открытым солнцем, может быть опасной. Арбузы и дыни, лежащие несколько дней на жаре, начинают перезревать, и на кожуре появляются повреждения, через которые внутрь проникают микроорганизмы. Поэтому не рекомендуется покупать уже разрезанные арбузы, особенно если они долго находились вне холодильника.