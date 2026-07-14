Гастроэнтеролог Симаков предупредил о рисках употребления окрошки и арбуза

Гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал в беседе с Lenta.ru о возможных проблемах с ЖКТ из-за употребления окрошки и арбуза.

Врач объяснил, что в этих продуктах содержится много ферментируемой клетчатки, которая может вызвать брожение в кишечнике. Риск негативных последствий увеличивается при индивидуальной непереносимости продуктов или при употреблении их в больших количествах.

Чтобы снизить вероятность проблем, эксперт рекомендовал не покупать разрезанные арбузы без упаковки, так как после повреждения кожуры на мякоти могут размножаться бактерии. Это может привести к острым отравлениям, добавило ИА НСН.