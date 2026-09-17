Гастроэнтеролог Симаков предупредил, что исключение сахара может повлиять на самочувствие

Гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, что исключение сахара может повлиять на самочувствие, массу тела и пищевые привычки. Однако полный отказ от сладостей не всегда необходим и может иметь негативные последствия для здоровья, пишет «Лента.ру» .

Употребление кофе с сахаром или без него не наносит вреда, если это соответствует вашему рациону. Главное — следить за тем, чтобы сладкие продукты не вытесняли основные приемы пищи, отметил сайт Infox.ru.

Специалист подчеркнул, что строгого запрета на десерты нет даже в таких признанных системах питания, как средиземноморская и DASH-диета. Основу этих рационов составляют овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, нежирные молочные продукты, рыба, птица, бобовые и орехи. При этом два-три раза в неделю допустимо побаловать себя шоколадом, куском торта или пирожным.

Врач добавил, что полностью исключать сахар из напитков необязательно: можно использовать подсластители или пить напитки без добавок, ориентируясь на свои привычки. Важно помнить, что резкий отказ от сахара способен спровоцировать головные боли, раздражительность и снижение энергии, поэтому рекомендуется сокращать его потребление постепенно.