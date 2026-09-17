Гастроэнтеролог Симаков перечислил симптомы расстройств пищевого поведения

По словам специалиста, пациенты часто фиксируются на правильном питании и начинают заниматься самобичеванием после малейших отступлений от запланированного меню. Подобные эмоции люди обычно тщательно скрывают от окружающих. Симаков подчеркнул, что сильный страх набрать лишние килограммы характерен для нервной анорексии и булимии, что сопровождается чувством стыда и тревоги после срывов, пишет Infox.ru.

Серьезным поводом для беспокойства выступает резкое снижение массы тела без каких-либо понятных физиологических причин. Врач отметил, что сильной тревоге способствует внезапное похудение, которое часто сопровождается депрессией, при которой человек ограничивает питание из-за навязчивых мыслей о внешности.

Лечение должно основываться на междисциплинарном подходе с участием психолога, диетолога и врача. Раннее обращение к специалистам повышает шансы на успешное восстановление и предотвращение осложнений для здоровья.