Гастроэнтеролог Симаков опроверг миф о вреде кофе для желудка

Кофе сам по себе не вредит пищеварению и не повреждает слизистую желудка здорового человека. Об этом сайту «Известия» сообщили гастроэнтеролог Андрей Симаков и диетолог Мари Эст.

По словам Симакова, напиток стимулирует выработку желудочного сока и моторику кишечника. Из-за этого люди с повышенной чувствительностью, функциональной диспепсией или синдромом раздраженного кишечника могут ощущать дискомфорт. При хорошей индивидуальной переносимости отказываться от кофе по утрам нет необходимости.

Для взрослого человека суточным ориентиром служат до 400 миллиграммов кофеина из всех источников. Эст добавила, что умеренное употребление напитка не приводит к значимой потере магния и калия. Специалисты подчеркнули, что реакция организма зависит от сопутствующего стресса, качества сна и скорости расщепления кофеина.